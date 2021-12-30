Лидия Таран показала, как за четыре года до неузнаваемости изменилась ее дочь

Лидия Таран показала, как за четыре года до неузнаваемости изменилась ее дочь

Звезда попыталась воспроизвести архивное фото.

Дочь звезды канала 1+1 Лидии Таран – Василина – с каждым годом становится все более привлекательной и взрослой.

Ведущая и сама удивляется, как быстро ее дочь растет. Впрочем, чтобы немного приостановить время, Лидия попыталась воспроизвести фото, которое было сделано четыре года назад. Васе тогда было всего 10 лет.

"Старые фотографии… Иногда только благодаря им и замечаешь, как стремительно летит время. Нашла эту фотографию, которая была сделанная четыре года назад. Вроде бы вчера! И попыталась воспроизвести ее с теми же участниками", — рассказала Лидия.

Лидия Таран не успела и моргнуть, как ее дочь повзрослела / instagram.com/lidiyataran

Впрочем, ведущая признается, что за четыре года ее дочь изрядно изменилась. Василина повзрослела и стала настоящей красавицей.

"Волосы у Васи уже не те, что были в 10 лет, и мы как будто увеличились. Наверное, это хорошо?" – удивилась звезда.

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