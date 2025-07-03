Лидия Таран показала взрослую дочь и рассекретила, в какой престижный вуз Франции она поступила

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

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Украинская ведущая Лидия Таран поделилась фото с дочкой и рассекретила, в какой престижный вуз Франции она поступила.

В этом году 17-летняя Василиса официально стала студенткой. Девушка закончила французский колледж, а также украинскую школу. Высшее учебное заведение Василиса выбрала во Франции. Как говорит Лидия Таран, ее дочь подала документы в семь вузов, а затем в еще один. Вступительные экзамены Василиса сдавала на французском языке, что усложняло ее шансы, ведь была большая конкуренция. Тем не менее, дочь Лидии Таран стала студенткой Science Po campus Paris.

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

"Все эти вступительные выкрутасы Вася преодолевала на французском. Чтобы не надеяться только на чудо, мы подали семь досье в приличные вузы по всей Франции. Со всеми этими забавами и под девизом "прочь от матери" свой выпускной по факту Вася променяла на 7 поступлений в вузы. И была грустная и невеселая, пока не узнала о 8-м. И вот, знакомьтесь - Василиса Доманская. Студентка Science Po campus Paris, что означает лучший вуз Европы с политических наук, социологии, экономики и международных отношений", - поделилась ведущая.

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Кстати, сейчас Василиса направляется в Украину. Как отметила Лидия Таран, ее дочь ждет лагерь пластунов.

Напомним, в этом году дочь ведущей Валентины Хамайко закончила школу. Знаменитость уже заговорила об обучении 15-летней Соломии в университете.