Лидия Таран показалась с подросшей 16-летней дочерью и рассказала о ее обучении во Франции

Дочь ведущей одновременно получает и украинское образование, и французское.
Украинская ведущая, а ныне корреспондентка Лидия Таран порадовала редким контентом с 16-летней дочерью и рассказала о ее обучении за границей.
В своем Instagram знаменитость опубликовала фото с подросшей Василиной. На снимке семейство позировало на фоне одного из французских лицеев. Как оказалось, Василиса будет поступать туда на учебу.
Но это не все. Дочь Лидии Таран не покинула украинскую школу. 16-летняя Василиса получает образование в Украине, правда, дистанционно.
"Не дала даже слезу пустить. Вчера (2 сентября – прим. ред.) Василиса начала украинскую школу онлайн, сегодня (3 сентября – прим. ред.) в восемь утра стала в очередь за знаниями во французский лицей. Украинские дети — киборги образования .Держат двойную нагрузку! Верю, что сейчас растет самое крутое, самое умное и самое патриотическое поколение", — отметила знаменитость.
Напомним, недавно Лидия Таран впервые за длительное время приехала в Киев. Знаменитость сделала фото в центре столицы и показала, как изменилась.
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