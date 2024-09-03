Лидия Таран показалась с подросшей 16-летней дочерью и рассказала о ее обучении во Франции

Украинская ведущая, а ныне корреспондентка Лидия Таран порадовала редким контентом с 16-летней дочерью и рассказала о ее обучении за границей.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото с подросшей Василиной. На снимке семейство позировало на фоне одного из французских лицеев. Как оказалось, Василиса будет поступать туда на учебу.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

Но это не все. Дочь Лидии Таран не покинула украинскую школу. 16-летняя Василиса получает образование в Украине, правда, дистанционно.

"Не дала даже слезу пустить. Вчера (2 сентября – прим. ред.) Василиса начала украинскую школу онлайн, сегодня (3 сентября – прим. ред.) в восемь утра стала в очередь за знаниями во французский лицей. Украинские дети — киборги образования .Держат двойную нагрузку! Верю, что сейчас растет самое крутое, самое умное и самое патриотическое поколение", — отметила знаменитость.

Дочь Лидии Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

Напомним, недавно Лидия Таран впервые за длительное время приехала в Киев. Знаменитость сделала фото в центре столицы и показала, как изменилась.

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