Лидия Таран после возвращения в Украину показала редкое фото с подросшей 16-летней дочерью-копией

Знаменитость восхитила патриотическими снимками.
Известная украинская ведущая, а ныне корреспондентка Лидия Таран впервые за длительное время показала свою дочь Василису.
Так, 24 августа по случаю Дня Независимости Украины ведущая решила организовать импровизированный фотосет с 16-летней дочерью в вышиванке. Как оказалось, Лидия вернулась из Франции в Украину не одна, а с родным человеком. И праздничный день они провели вместе на Родине среди подсолнухов, бархатцев и невероятной украинской природы. В то же время Таран поздравила всех украинцев с государственным праздником.
"Август в его лучший день на самой родной земле. Мамины подсолнухи, бархатцы и моя (уже немаленькая) 16-летняя независимость. 100 процентов Украины. Слава Нации! С праздником, друзья", — написала ведущая.
В комментариях пользователи оставили для семьи знаменитости немало комплиментов и были удивлены, как быстро подросла Василиса.
- Прекрасные
- Фото полно красоты!
- Какая взрослая стала ваша дочь. Красотка
- Слава Украине! С Днем Независимости Украины
Напомним, в свое время пребывания в Украине Лидия Таран уже успела встретиться с подругой, ведущей Маричкой Падалко. Вместе звезды прогулялись в центре Киева и рассказали о своих изменениях в жизни и начале их дружбы.
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