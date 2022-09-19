Лидия Таран призналась, чем занимается во Франции: "Студентка университета"

Телеведущая Лидия Таран празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 45 лет. Лидия решила подбить итоги года. Как отметила ведущая, война внесла коррективы в ее жизнь. Раньше у нее были одни жизненные ориентиры, а сейчас совсем другие. Более того, телеведущая живет на две страны: Украину и Францию.

Лидия Таран во Франции / Фото: instagram.com/lidiyataran

"День рождения, значит. Внезапно, как всегда. Шаблоны сломаны. Границы стерты. Люди — острые лезвия. Шкала возраста разбилась. Все ложное отпало. Интуиция теперь — единственный указатель. У меня была одна жизнь. А теперь их две — параллельных. Одна в Украине. И еще одно во Франции. Встречаю свой новый год на позициях, на которых совсем себя не представляла раньше", — поделилась Таран в своем Instagram.

В целом телеведущая рассказала, как кардинально изменилась ее жизнь во Франции. Лидия стала студенткой университета. Подробностей знаменитость не раскрывала, однако учится она во французском заведении.

Также звезда продолжает заниматься журналисткой деятельностью. Правда, она работает корреспонденткой канала 1+1.

Лидия Таран во Франции / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Студентка университета. В возрасте ягодки. Здесь (Господи, почему ты послал французам такой красивый, но сложный язык?). Корреспондентка своего канала здесь. Просто никогда на себя не примеряла такого, и это совсем иначе, чем… Мама подростка, который учится в двух школах параллельно. Здесь хоть, слава Богу, какая-то константа", — призналась Лидия.

Кстати, с днем рождения коллегу уже успела поздравить Маричка Падалко. Она показала их общие фотографии и отметила, что с нетерпением ждет встречи.

Маричка Падалко и Лидия Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Сейчас кажется, что эти фото из другой жизни, хотя им нет и года. Беззаботность, которую иногда себе можно было позволить в прошлом, там и осталась. Как и наша дружба, где бы мы ни были. Лида, с днем рождения! Благодарна судьбе, что ты у меня есть! И пресс-службе канала, которая настояла на фотосессии, которую мы не очень хотели. Жду, когда снова сможем радоваться вместе жизни. Пока же желаю успешного персонального года", — поздравила подругу Маричка.

Маричка Падалко и Лидия Таран / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Сама же Лидия в свой день рождения попросила поклонников донатить на ВСУ, чтобы приблизить победу Украины.

"Пока дни рождения — это просто дать, чтобы напомнить, что есть донаты. И эти донаты — наши микрошаги добра к победе", — добавила Лидия.

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