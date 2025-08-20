Лидия Таран призналась, общается ли с экс-мужем Доманским и находится ли сейчас в отношениях

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

Известная телеведущая и журналистка Лидия Таран, которая ранее рассекретила свою профессию во Франции, призналась, общается ли с бывшим Андреем Доманским и находится ли сейчас в отношениях.

Пара проживала в гражданском браке, во время которого у них родилась общая дочь Василиса. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Лидия Таран говорит, что сейчас между ним с Доманским никакого общения нет. По словам журналистки, ее дочь уже достаточно взрослая, чтобы наладить коммуникацию с отцом.

"Василисе уже почти 18 лет. Василиса уже взрослая, чтобы как-то сама организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, а сейчас уже нет", - говорит знаменитость.

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

Также Лидия Таран дала понять, что сейчас не находится в отношениях. Ведущая призналась, что не против найти любимого человека, однако она не одержима этой идеей. Более того, у журналистки на это сейчас даже нет и ресурса. Лидия Таран активно вкладывается в дочь и в свою карьеру во Франции.

"Если бы я была одержима отношениями, я бы из отношений в отношения бы переходила. Сейчас я не думаю, одна я или с кем-то. Я сейчас чувствую, что не знаю, куда втиснуть еще кого-то, в кого надо вкладываться. Я сейчас должна вкладываться в Васю, должна переосмыслить какие-то свои рабочие моменты", - заверила ведущая.

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ЛІДІЯ ТАРАН: чому пішла з ТЕЛЕБАЧЕННЯ, як знайшла СЕСТРУ після 30 років та що з батьком ДИТИНИ

Отметим, с началом полномасштабной войны Лидия Таран поселилась во Франции, где до сих пор живет и работает. Именно там в университет поступила и ее дочь. В Украину они приезжают, однако возвращаться пока не планируют.

Что же касается Андрея Доманского, то он выехал из Украины. Все соцсети ведущий удалил. О полномасштабном российском вторжении шоумен молчит.

Напомним, ранее Лидия Таран получила во Франции магистерскую степень в области стратегических коммуникаций. Ведущая рассказала о трудностях в обучении за границей.