Лидия Таран рассекретила, чем занимается во Франции и как получила второе образование за границей

Знаменитость по случаю своего 47-летия рассказала о том, как изменилась ее жизнь.
Украинская ведущая Лидия Таран рассказала, чем сейчас занимается во Франции, а также поделилась, как получила второе образование за границей.
Знаменитости 19 сентября исполняется 47 лет. По случаю дня рождения ведущая подвела итоги и рассказала о том, как изменилась ее жизнь. В частности, Лидия Таран получила второе образование. Ведущая окончила магистратуру из Стратегии коммуникаций. Кстати, знаменитость защищала диплом по теме "Деонтология украинской журналистики и ее отношения с властью во время войны".
"В день рождения нужно фиксировать какие-то достижения, то доборола двухлетнюю магистратуру из Стратегии коммуникаций, защитила диплом о "Деонтологии украинской журналистики и ее отношениях с властью во время войны" (отдельное спасибо французам, которые утвердили такую тему и на защите открыли для себя мир украинских медиа)", — поделилась знаменитость.
В общем, Лидия Таран работает во Франции корреспондентом. По словам ведущей, она освещает франко-украинские события в городах и селениях страны. Более подробно о своей работе за границей Таран пообещала рассказать позже.
"Осветила бесчисленное количество франко-украинских событий в Париже, Страсбурге и других богатых французских селах (рабочий "каминг-аут" сделаю позже)", — поделилась с поклонниками знаменитость.
Напомним, дочь Лидии Таран сейчас тоже получает образование за границей. Ведущая ранее подробно рассказывала об учебе 16-летней Василисы во Франции.
Читайте также:
- Блогерша Верба показала лицо новорожденной дочери и рассказала о своем состоянии после кесарева
- Сеть шокировало видеоинтервью с "нетрезвой" бывшей Кличко Панеттьери: фанаты подозревают рецидив
- Павел Зибров восхитил редким фото с женой и поздравил ее с важной годовщиной