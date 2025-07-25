Лидия Таран рассекретила свою профессию во Франции и почему не считает себя эмигранткой

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

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Известная украинская телеведущая Лидия Таран, которая с началом полномасштабного вторжения вместе с дочерью Василисой переехала во Францию, впервые за долгое время подробно рассказала о своей жизни за рубежом.

В комментарии для издания оboz.ua 47-летняя телезвезда подчеркнула, что не считает себя эмигранткой, а сейчас находится в длительной журналистской командировке. По словам ведущей, сейчас она официально работает как корреспондентка государственного информационного агентства и выполняет свои профессиональные обязанности на территории Франции. Кроме этого, она поддерживает связь с телеканалом 1+1, в частности — с любимой многими программой "Сніданок з 1+1".

Лидия Таран с дочерью / © instagram.com/lidiyataran

"Я не в эмиграции. Работаю во Франции как собственный корреспондент государственного агентства "Укринформ". Фактически нахожусь в длительной командировке — так и указано в моем контракте. Время от времени включаюсь на свой родной канал, когда приглашают — и в эфиры "Сніданку з 1+1", и в рамках телемарафона", — пояснила ведущая.

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Таран отметила, что не разрывала связей с Украиной и регулярно возвращается домой. В Киеве осталась вся семья, поэтому она старается бывать здесь как можно чаще. Уже в ближайшее время Лидия планирует снова приехать в Украину — говорит, что у нее запланировано несколько интервью и личных встреч.

Напомним, недавно Лидия Таран рассказывала о поступлении дочери в престижный вуз Франции и на какой специальности она будет учиться.