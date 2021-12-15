Лидия Таран рассказала, как 14-летняя дочь чувствует себя после вакцинации от COVID-19

Лидия Таран рассказала, как 14-летняя дочь чувствует себя после вакцинации от COVID-19

Ведущая призналась, что советовалась с дочерью, хочет ли она прививаться.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран одна из первых известных людей, которые вакцинировали своих детей.

В комментарии сайту ТСН.ua Лидия рассказала, почему решилась привить 14-летнюю Василину, а также как девочка перенесла вакцинацию.

По словам ведущей ТСН, они с семьей давно решили привить Василину. И на то есть несколько причин:

"Мы давно решили вакцинировать Василину. У нас вакцинирована вся семья: моя мама, я, брат. И нам бы хотелось, чтобы Василина, которая часто посещает бабушку, не подвергала ее опасности. Еще одна причина почему мы вакцинировали дочь — путешествия. Чуть позже зимой мы собираемся на лыжи в Европу. Прививка актуальна по всем параметрам. Пандемия никуда не исчезает. Я думаю, что я и бабушка будем чувствовать себя за нее спокойнее", — объяснила Лидия.

instagram.com/lidiyataran

Мы также узнали у ведущей, как 14-летняя девочка перенесла вакцинацию и не было ли у нее побочных эффектов:

"Вакцинацию она перенесла хорошо — только рука немного болела. Вчера уже пошла в школу. Температуры не было. Василина уже взрослая, ей 14 лет, и это ее осознанное желание. У нее в классе несколько вакцинированных детей. Я ее спросила хочет ли — она сказала, что не против", — поделилась ведущая.

Таран добавила, что для Василину выбрала вакцину Pfizer: "У нас, как и в Европе, рекомендуют вакцинировать детей Pfizer, поэтому мы выбрали эту вакцину", – объяснила звезда.

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