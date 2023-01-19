Лидия Таран рассказала о своем обучении во Франции и как французы относятся к войне в Украине

В прямом эфире "Сніданку з 1+1", который выходит на 1+1 Украина и ТЕТ ежедневно с 7:00 до 11:00, ведущая 1+1 и корреспондентка ТСН во Франции Лидия Таран рассказала об отношении французов к войне в Украине, обучении в университете и дочери Василине.

По данным опроса в сети Euroskopia в девяти странах ЕС – почти половина европейцев согласны с потерей Украины части своих территорий в войне с россией ради скорого конца войны.

В то же время, каждый третий европеец выступает против таких уступок ради мира. Ведущие Егор Гордеев и Неля Шовкопляс поговорили об этом с Лидией Таран и поинтересовались у ведущей, какие же на самом деле настроения в Европе, в том числе у французов.

"49% европейцев — это как 2034 арктических пингвина. Какой-то венгр, поклонник Орбана, и среднестатистический француз, у которого более полугода живет украинская семья из Мариуполя — это все европейцы. Нельзя так всех сравнивать. Разные страны, с разной идеологией, властью, ментальными особенностями. Я вам должна сказать одно — нигде в публичной плоскости во Франции не звучал тезис о том, что Украине нужно отдать территории. То, что есть проплаченные форумы, на которых разгоняются эти кремлевские методички — с этим надо бороться на мировом уровне", – рассказала Таран.

Есть ли впечатление, что Франция привыкла к войне в Украине за 11 месяцев – Лидия Таран

Не обошли тему студенческой жизни во Франции. Ведь ведущая недавно рассказала, что поступила в местный университет, где уже пишет объемные научные работы и эссе на французском.

"Я понимаю, что немного погорячилась. Потому что конкурировать с людьми, которые уже седьмой год учатся, родились в этой стране и это их родной язык — с моей стороны было немного сумасшедшее. Но есть определенная поддержка преподавателей, они понимают, что у меня история непростая.. Сдала уже экзамены — 13 штук. Еще нет результатов, будут в феврале", — говорит Лидия.

Лидия Таран / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Лидия также отметила, что дочь Василина учится одновременно в двух школах — украинской и французской: "Ей легче дается французский, чем мне. И ей не нужны научные работы на 70 страниц и досье на 20 писать. Но поддерживаем друг друга. Василина рассказывает мне о своих днях в колледже, я говорю о занятиях в университете. Иногда помогает мне снимать сюжеты для ТСН", — поделилась Таран.

Лидия Таран с дочерью Василиной / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В первые дни полномасштабного вторжения телеведущая Лидия Таран оставалась в Киеве — держала информационную оборону в эфире марафона "Единые новости". Однако через некоторое время, по соображениям безопасности, решила уехать в безопасное место со своей дочкой Василиной. Лидия пытается делать все возможное для поддержки Украины: сотрудничает с мэрией города Нанси, рассказывает на французском языке о войне в Украине и городских мероприятиях, дает интервью местным СМИ, ведет благотворительные концерты в разных городах Европы, консультирует журналистов. Параллельно помогает как корреспондентка для марафона и ТСН из Франции. Также продолжает дистанционно заботиться о благотворительном проекте 1+1 media "Здійсни мрію", у которого сейчас идет сбор на эрготерапевтическое оборудование для реабилитаций в неврологическое отделение ОП "Больница Святого Николая".

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