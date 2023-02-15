Лидия Таран рассказала о своей жизни во Франции и назвала минусы проживания в стране

Ведущая поделилась, что недавно к ней в гости приезжала мама.
Ведущая 1+1, а ныне еще и корреспондентка ТСН Лидия Таран вместе с дочкой Василиной во время полномасштабной войны нашла убежище во Франции.
Поиски безопасного места для дочери привели Лидию в небольшой город Нанси. За границей Лидия работает, учится и осуществляет чужие мечты. В интервью для сайта Comments.ua Таран рассказала о быте во Франции, языковом вопросе и приезде мамы.
Ведущая с дочерью живут в доме французской семьи. Таран продолжает работать на информационном фронте Украины и Франции. Сочетает работу с обучением и материнством. Единственным минусом называет то, что во время страйков электричка останавливается:
"Чтобы добраться до учебы или работы, нужна электричка. А когда французы выходят на забастовки, отстаивая свои зарплаты и право на пенсию – это проблематично, потому что останавливаются все поезда. У нас, в Украине, во время войны так не останавливаются поезда, как здесь останавливают их люди, требующие для себя лучших условий работы".
По словам ведущей, учитывая то, что сейчас всем украинцам дискомфортно, она назвала бы ее с Василиной жизнь во Франции более или менее комфортной. Хотя иногда, признается, накрывает тоска. Лидия ответила также на распространенное мнение: попав за границу, украинцы постоянно посещают музеи, ездят на экскурсии.
"Честно говоря, у меня на это нет времени. Потому что учусь в университете на магистратуре, у меня есть материнские обязанности и работа на "1+1" – я работаю спецкором для ТСН. Также сотрудничаю с мэрией города Нанси, рассказываю по-французски о войне в Украине на городских мероприятиях, общаюсь с французскими и европейскими медиа. Кроме этого дистанционно занимаюсь проектом "Здійсни мрію".
Но в рождественские дни Лидия сделала исключение, потому что к ним с Василиной приехала погостить Мария Гавриловна, мама Лидии. Таран показала маме туристический Париж – Эйфелева башня, собор Нотр Дам де Пари, Версаль, а еще Мария Гавриловна захотела побывать на кладбище Монпарнас, где похоронен Симон Петлюра. Были и в украинском баре "Одесса", потому что мама просила всего украинского.
"Как много женщин ее поколения, мама мечтала побывать в Париже, поэтому после Нового года мы втроем сели на поезд и отправились в небольшое путешествие. Ради мамы, не ради себя. После праздников она немедленно потребовала возвращать ее домой, на дачу. Уговорить ее остаться на дольше нам не удалось, потому что в гостях хорошо, а дома лучше", – объяснила Таран.
Напомним, ранее Лидия Таран рассказывала о своей учебе во Франции и как французы относятся к войне в Украине.
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