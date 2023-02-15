Лидия Таран рассказала о своей жизни во Франции и назвала минусы проживания в стране

Ведущая поделилась, что недавно к ней в гости приезжала мама.

Ведущая 1+1, а ныне еще и корреспондентка ТСН Лидия Таран вместе с дочкой Василиной во время полномасштабной войны нашла убежище во Франции.

Поиски безопасного места для дочери привели Лидию в небольшой город Нанси. За границей Лидия работает, учится и осуществляет чужие мечты. В интервью для сайта Comments.ua Таран рассказала о быте во Франции, языковом вопросе и приезде мамы.

Ведущая с дочерью живут в доме французской семьи. Таран продолжает работать на информационном фронте Украины и Франции. Сочетает работу с обучением и материнством. Единственным минусом называет то, что во время страйков электричка останавливается:

"Чтобы добраться до учебы или работы, нужна электричка. А когда французы выходят на забастовки, отстаивая свои зарплаты и право на пенсию – это проблематично, потому что останавливаются все поезда. У нас, в Украине, во время войны так не останавливаются поезда, как здесь останавливают их люди, требующие для себя лучших условий работы".

Лидия Таран с дочерью и мамой в Париже / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По словам ведущей, учитывая то, что сейчас всем украинцам дискомфортно, она назвала бы ее с Василиной жизнь во Франции более или менее комфортной. Хотя иногда, признается, накрывает тоска. Лидия ответила также на распространенное мнение: попав за границу, украинцы постоянно посещают музеи, ездят на экскурсии.

"Честно говоря, у меня на это нет времени. Потому что учусь в университете на магистратуре, у меня есть материнские обязанности и работа на "1+1" – я работаю спецкором для ТСН. Также сотрудничаю с мэрией города Нанси, рассказываю по-французски о войне в Украине на городских мероприятиях, общаюсь с французскими и европейскими медиа. Кроме этого дистанционно занимаюсь проектом "Здійсни мрію".

Лидия Таран с мамой в Париже / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Но в рождественские дни Лидия сделала исключение, потому что к ним с Василиной приехала погостить Мария Гавриловна, мама Лидии. Таран показала маме туристический Париж – Эйфелева башня, собор Нотр Дам де Пари, Версаль, а еще Мария Гавриловна захотела побывать на кладбище Монпарнас, где похоронен Симон Петлюра. Были и в украинском баре "Одесса", потому что мама просила всего украинского.

Лидия Таран с мамой в Париже / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Как много женщин ее поколения, мама мечтала побывать в Париже, поэтому после Нового года мы втроем сели на поезд и отправились в небольшое путешествие. Ради мамы, не ради себя. После праздников она немедленно потребовала возвращать ее домой, на дачу. Уговорить ее остаться на дольше нам не удалось, потому что в гостях хорошо, а дома лучше", – объяснила Таран.

Напомним, ранее Лидия Таран рассказывала о своей учебе во Франции и как французы относятся к войне в Украине.

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