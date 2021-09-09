Лидия Таран рассказала, откуда у нее шрам на лице: "Было темно, дальше плохо помню"

Артистку травмировали на катке.

Ведущая ТСН Лидия Таран пообщалась со своими фолловерами в Instagram.

Знаменитость оставила окошечко в сторис для вопросов и на некоторые из них дала ответ. В частности, пользователей интересовало, откуда у звезды шрам на лице. Как сообщила знаменитость, в детстве ее травмировал мальчик коньками.

"Думала, его не видно. В детстве каталась на коньках, и соседский мальчик неудачно сделал ласточку, было темно. Далее плохо помню, но коньки мама выбросила в окно", — вспомнила Таран.

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Кроме того, пользователи спросили, как ведущей удается оставаться в прекрасной физической форме.

"Не смешите! +3 с начала лета. Мой секрет — вещи оверсайз и ни одной "обтяжечки" и тогда всегда как худой", — ответила знаменитость.

Напомним, ранее Лидия Таран без макияжа насмешила гримасой. Ведущая показала, как путешествовала.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку