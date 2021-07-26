Лидия Таран с дочкой воссоздали фото 7-летней давности на скале во Франции

Лидия Таран с дочкой воссоздали фото 7-летней давности на скале во Франции

Ведущая с дочкой сравнили снимки на фоне океана.

Ведущая "ТСН" Лидия Таран, которая сейчас отдыхает с дочкой во Франции, прибегла к воспоминаниям.

Так, путешественницы вернулись на скалы, которые посетили 7 лет назад. Тогда они сделали эффектное фото на фоне живописного пейзажа.

instagram.com/lidiyataran

Телезвезда и Василиса решили воссоздать снимок. Результатом сравнений знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

instagram.com/lidiyataran

"Он не изменился! Только мы с малой, да и то — совсем немного. Между фотками 7 лет, найди столько же различий. А еще лучи абсолютного счастья вам от нас в ленту. И немного солнечных ожогов", — написала Таран.

Со своей стороны, восхищенные видами и красотой Лидии и Василисы, фолловеры написали ряд теплых слов в комментариях.

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Напомним, на днях Лидия Таран в мини-шортах и топе похвасталась ножками на фоне ромашек. Ведущая с дочкой взяли в аренду велосипеды и поехали местными ромашковыми полями.

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