Лидия Таран тогда и сейчас: как изменилась телеведущая

Лидия Таран тогда и сейчас: как изменилась телеведущая

Ко дню рождения ведущей вспоминаем, какой она была раньше и рассказываем ее историю.

Лидия Таран — одна из главных телеведущих Украины в серьезном информационном формате.

Она родилась 19 сентября в 1977 году в Киеве, в семье журналистов. Будущая телезвезда 1+1 с детства не любила профессию журналиста. А все потому, что родителей практически никогда не было дома — девочка очень мало проводила с ними время, ведь те были постоянно заняты на работе и на отдых времени просто не было.

Лидия Таран с родителями и братом / пресслужба каналу "1+1"

Лидия училась в обычной школе. Девочке было там скучно, так как обучение давалось легко. Пока ее одноклассники учились, как писать и читать — Лидия прогуливала уроки в библиотеке за большим количеством книг. Последние два года школьной жизни девочка проучилась в Украинском гуманитарном лицее. Лидия собственными силами и упорством вступила туда по конкурсному отбору. Там она получила много новых знаний и знакомств. Телеведущая до сих пор держит связь с учебным заведением.

Лидия Таран в детстве / пресслужба каналу "1+1"

После окончания лицея Лидия решила поступать на факультет международных отношений. Но судьба решила иначе. Будущая телезвезда не прошла. Лидия была вынуждена использовать свой последний шанс — подала документы в Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, приемная комиссия которого еще работала.

пресслужба каналу "1+1"

Параллельно с обучением Лидия делала свои первые шаги в журналистской карьере. Уже в 17 лет девушка начала работать ведущей информационных программ на двух авторитетных государственных радиостанциях — "Довіра" и "Промінь". За год уже стала и редактором нескольких программ.

Лидия Таран в 17 лет / пресслужба каналу "1+1"

После окончания университета девушка увлеклась журналистикой, особенно спортивной. Уже в 21 год Лидия работала на одном из каналов Украины. Ведущая успела стать частью многих спортивных проектов.

пресслужба каналу "1+1"

В 2003 году Лидия Таран получила высшую журналистскую награду в Украине "Телетриумф" как ведущая спортивных программ.

Лидия Таран 2003 / пресслужба каналу "1+1"

В 2007 году Лидия Таран родила дочь Василису. Девочка занимается вокалом, танцами, играет на фортепиано, а также обожает читать книги. С дочерью, признается Лидия, они — лучшие подруги.

пресслужба каналу "1+1"

Через два года Лидия переходит на телеканал 1+1. Она пробует себя в новом формате: как ведущая развлекательно-информационных программ "Я люблю Україну" и "Сніданок з 1+1", вместе с Русланом Сеничкиным. Также Лида одновременно работала и в своей любимой спортивной журналистике — вела программу "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

Лидия Таран и Руслан Сеничкин / пресслужба каналу "1+1"

Впоследствии Лидия начала вести утренние эфиры ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Популярность ведущей набирала новые обороты. Ее пригласили стать участницей масштабного благотворительного шоу на 1+1 — "Танцюю для тебе".

пресслужба каналу "1+1"

Сейчас важной частью жизни Лидии Таран является масштабный благотворительный проект "Здійсни мрію", что помогает воплотить в реальность заветные желания тяжелобольных детей и подарить им надежду и веру в себя. Сама ведущая мечтает о свободных путешествиях по всему миру, где нет войн, царит согласие и любовь. В ближайшее время хочет побывать в Норвегии. А также Лидия признается, что мечтает любить и быть любимой.

пресслужба каналу "1+1"

В 2019 году телезвезда озвучила героиню Гризельда в приключенческом мультфильме "Как приручить дракона 3: Скрытый мир". Лидия согласилась на такой эксперимент ради маленькой Аниты Хорват, подопечной "Здійсни мрію". Кстати, на премьере мультика, Лидия пригласила Аниту в ОАЭ, где в гигантских павильонах киностудии девочка смогла увидеть настоящего дракона, погулять с ним по парку и приручить его.

пресслужба каналу "1+1"

В этом году Лидия Таран стала героиней фотокниги "Аркур. Вдохновение" звездного фотографа Ростислава Рипки. Телеведущая предстала на страницах в легендарном французском стиле Аркур. Лидия давно является сторонником такой культуры. Она любит отдыхать во Франции и изучает язык.

пресслужба каналу "1+1"

Недавно закончился грандиозный тур ТСН посвященный 30-летию Независимости Украины. Лидия провела 4 выездные эфиры — из Сум, Харькова, Северодонецка и Мариуполя. Народная любовь к звезде ощущалась через экраны. Большое количество людей, мечтателей и даже собаки приходили на прямые эфиры ТСН.

пресслужба каналу "1+1"

Завершился тур праздничным выпуском ТСН у Золотых Ворот. Финал провели ведущие Алла Мазур, Лидия Таран, Наталья Мосейчук. В тот вечер миллионы зрителей были за телеэкранами и сотни были рядом. Лидия, вместе с Нацполициею устроила праздник мечты для восьмилетнего Глеба Хуртепы, который преодолел онко.

пресслужба каналу "1+1"

На импровизированную сцену въехало трое полицейских на мотоциклах. Они подарили Глебу мотошлем, поздравили и пожелали, чтобы его мечта осуществилась. Под взрыв аплодисментов Глеб сел на мотоцикл и отправился вместе с полицейскими для патрулирования соседней улицы.

пресслужба каналу "1+1"

Сейчас Лидия Таран успешная и профессиональная ведущая ТСН, любящая мама и невероятная женщина, которая вдохновляет и мотивирует на новые свершения.

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась Екатерина Осадчая за 20 лет. 12 сентября знаменитости исполнилось 38 лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку