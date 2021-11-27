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Лидия Таран улетела в Испанию и показала живописное место, где море сливается с океаном

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Лидия Таран улетела в Испанию и показала живописное место, где море сливается с океаном

Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

Звезда посетила город Тарифа.

Ведущая ТСН Лидия Таран снова отправилась в путешествие.

Так, на этот раз знаменитость решила путешествовать по Испании. Звезда канала 1+1 уже посетила Севилью, а также Тарифу. Последний город – невероятно живописный. Там волны Средиземного моря сходятся с волнами Атлантического океана и можно увидеть африканский континент. На странице в Instagram телеведущая опубликовала фото и видео, провела фанам мини-экскурс и поделилась своими эмоциями.

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"Сижу на скамейке в идеальной системе координат! Слева — Атлантический океан — там дует ветер перемен. Справа — Средиземное море. Там тихая гавань. Красивая. Позади меня направляются танкеры со всем добром на другие континенты. Это Гибралтарский пролив. За ней — Африка (на третьей фотке побережье Марокко у меня на голове). Отсюда до того берега каких-то 14 км. Впереди – вся Европа. Это самая южная точка Европы. Если смысл жизни в поиске баланса – то я его уже нашла! Ну по крайней мере место – так точно", – поделилась знаменитость.

В ответ пользователи пожелали кумирше хорошего отдыха.

  • Какая красота
  • Очень красиво, Лидия
  • Вы прекрасна, удачно вам отдохнуть

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