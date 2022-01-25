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Лидия Таран в лиловом костюме очаровала своей красотой: "Благородная и изысканная"

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Лидия Таран в лиловом костюме очаровала своей красотой: "Благородная и изысканная"

instagram.com/lidiyataran

Ведущая призналась, что чувствует себя тревожно.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран очаровала поклонников своей красотой.

В Instagram ведущая ТСН опубликовала новые портретные фото, на которых позировала в лиловом костюме и с прямыми волосами. Знаменитость сделала нежный мейк с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой.

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran
Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

В посте звезда рассказала о своей тревоге.

"Сум'яття. Это хорошее украинское слово как раз хорошо описывает мое состояние. И многих моих подписчиков, думаю. Мало тепла, чрезмерно тревоги, хочется добавить цвета, солнца и любви! Того, чего мы так желали друг другу в начале года! Давайте желать дальше! Обнимаю", – написала Таран.

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran
Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

В комментариях очарованные красотой Лидии подписчики были щедры на комплименты.

  • Благородная и изысканная красота
  • Лида, вы красивая
  • Какая вы красивая! Самая красивая ведущая в Украине 101%
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