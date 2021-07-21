Лидия Таран в мини-шортах и топе похвасталась ножками на фоне ромашек

Ведущая с дочкой отдыхают во Франции.

Ведущая ТСН Лидия Таран вместе с 14-летней дочерью Василиной отправилась на летние каникулы.

Сейчас знаменитость находится во Франции, где наслаждается местным пейзажами, кухней и архитектурой. Также Лидия с Василиной исследуют различные города. Так, на этот раз родственницы отправились в небольшой город Жерарме, на северо-востоке Франции.

Там они взяли в аренду велосипеды и поехали по местнымм ромашковым полям. Для прогулки Таран выбрала белые мини-шорты и полосатый топ:

instagram.com/lidiyataran

"Электросамокаты, говорите? Нет, не слышали. В нашем французском селе таким не развлекаются. Мы с малой ездим на Le VéloSoleX, или просто Солекс. Этот дирчик 1966 года, ему каких-то 55 лет. Для местных — это как будто вчера. Вообще классно чувствовать себя пчелой, застывшей в янтаре. А природа здесь! Позже расскажу", — пообещала Таран.

instagram.com/lidiyataran

Напомним, что до этого Лидия Таран вакцинировалась вместе со своей коллегой и кумой Маричкой Падалко. Маричка сделала первую дозу прививки "Короноваком", а Лидия — "Пфайзером".

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