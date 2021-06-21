Лидия Таран в обтягивающем комбинезоне ошеломила стойкой на голове

Ведущая пожаловалась, что ее посты о йоге мало кого интересуют.

Звезда канала "1+1" Лидия Таран порадовала поклонников своими достижениями в йоге.

На своей странице в Instagram ведущая ТСН опубликовала серию фото, на которых продемонстрировала свою растяжку, гибкость и ошеломила навыками.

На одном из фото Лидия встала в обтягивающих комбинезоне стоя на голове.

instagram.com/lidiyataran

Под снимками ведущая выразила возмущение тем, что ее сообщения о йоге мало кому интересны, хотя такие умения заслуживают большего внимания. А также поздравила всех с днем йоги.

instagram.com/lidiyataran

"Мне жаль, что мои посты о йоге лайкают там мало людей. Нет, ну правда. Перед тем, как стать в собаку, сесть в корову или лечь в крокодила, ты проходишь очень долгий путь. Ты работаешь с собой и над собой. А это самая тяжелая работа в мире, потому что мы ленивы по сути и инертные по природе. А йога меняет нас. И изменения эти становятся очень видны. Я рада, что пришла к ней и благодарна всем учителям и пусть я сейчас занимаюсь не так часто, как надо, но всему лучшем в своем теле, я обязана своим йога поводырям. С международным днем йоги, друзья!", — отметила под фото ведущая.

instagram.com/lidiyataran

Поклонники оценили снимки Лидии отметив, что ее умение действительно заслуговуть незаурядной внимания.

Я обалдела от фото! Мне стыдно, но я даже ноги не задеру на голову еще и прямо. Вы — мой пример позитива и действуй!

Лидусь, на первый твое фото просто невозможно не лайкнуть! Да еще и такое невероятное трико! Статуэтка богини — чистой воды!

Вау! Какая гибкость!

Напомним, не так давно Лидия Таран присоединилась к флешмоба, в котором знаменитые женщины показывают себя без макияжа. Ведущая "ТСН" в Instagram разместила фотографию, на которой позировала без грамма косметики.

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