Лидия Таран в обтягивающих лосинах показала, как занимается йогой

Звезда похвасталась своими умениями.

Телеведущая Лидия Таран уже давно занимается йогой.

В сториз на своей странице в Instagram она решила похвастаться своими умениями. Звезда 1+1 показала, как занимается йогой. Знаменитость на специализированном полотне (гамаке) выполняла разные упражнения. В частности, она показала, как делала растяжку спинных мышц.

Лидия Таран занимается йогой / instagram.com/lidiyataran

"Когда хотел взлететь птичкой, а получилось – повисеть бревном", — пошутила ведущая.

Кстати, для занятий йогой звезда выбрала черные обтягивающие лосины, а также бордовую футболку.

Заметим, Лидия Таран уже давно загорелась йогой. В частности, зимой она отмечала, что пошла в спортзал, чтобы сбросить лишний вес.

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