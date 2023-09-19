Лидия Таран в свое 46-летие показала редкие фото с дочерью и рассказала об учебе во Франции

Ведущая 1+1, а ныне корреспондентка Лидия Таран, отмечает день рождения. 19 сентября знаменитости исполняется 46 лет.

По случаю праздника ведущая подвела в своем Instagram итоги года. В частности, Лидия Таран поделилась, как проходит ее учеба во Франции. Ведущая уже успела сдать экзамены и написать и защитить научную работу, к тому же на французском языке.

"Удалось сдать-пересдать экзамены и как-то довести до диплома М1. Это означает магистр по коммуникациям 1 степени, и это было бы совсем несложно. Если бы не было на французском. Написала мемуар, то есть такую большую научную работу, она о новых вызовах украинских медиа во время войны. Это вообще было бы просто. Если бы опять же — не было французским, как и устная защита этого 186-страничного описания", — поделилась Таран.

Лидия Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

Также ведущая показала редкие кадры с дочерью Василиной и рассказала, что она успешно сдала на французском языке экзамен, позволяющий перейти в лицей.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Василинка — мой главный тролль и успех. Она больше всего гордится двумя месяцами пластовых лагерей в Карпатах — с друзьями и в палатках. А совсем не сданными круто переходящими экзаменами в лицей. Опять же на французском", — отметила Таран.

Лидия Таран с дочерью / Фото: instagram.com/lidiyataran

Ведущая также отметила, что в свой день рождения не просит о подарках. Лидия попросила всех желающих, кто хочет ее поздравить, перевести средства на помощь Украине.

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