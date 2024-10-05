Лидия Таран восхитила архивными фото с дочерью и нежно поздравила ее с 17-летием

Знаменитость удивила, как быстро подросла Василиса.
Известная украинская ведущая, а ныне корреспондентка Лидия Таран рассказала об особом празднике в семье.
Сегодня, 5 октября, дочери ведущей Василисе исполняется 17 лет. Так, Лидия с поздравлениями обратилась к родному человеку в Instagram. Знаменитость показала пользователям архивные фотографии с дочерью, где она еще совсем маленькая, и сравнила их со свежими кадрами, сделанными недавно. К слову, дочь Таран заметно подросла за это время и изменилась.
Ведущая призналась, что Василиса – ее лучшая подруга. И они всегда вместе проводят время, делятся секретами и путешествуют.
"Родить себе подругу, радость, приключения и безграничную любовь – миссия выполнена 17 лет назад. Люблю тебя, моя Василинка – больше не ребеночек", — растрогала звезда.
В комментариях под публикацией многие звезды присоединились к поздравлениям девушки с днем рождения и вместе с остальными пользователями пожелали счастливого будущего.
- Василису с Днем рождения! Лидусь, какая она уже красавица!
- "Мои поздравления!" – Алина Доротюк
- Какие вы красавицы. Счастье вам и Божьей охраны на жизненном пути
- Красотки. Счастья Вам, всего наилучшего
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк тоже показал своих родных. Знаменитость приехал к родителям в родной город и показал, как они вместе провели время.
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