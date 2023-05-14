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Лидия Таран восхитила редким фото с дочерью и мамой на фоне Эйфелевой башни

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1615
Время на прочтение
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Лидия Таран восхитила редким фото с дочерью и мамой на фоне Эйфелевой башни

Лидия Таран с дочерью и мамой / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Родной человек приезжал к Лидии во Францию.

Ведущая 1+1, а ныне еще корреспондентка ТСН Лидия Таран показала редкие семейные фотографии.

В День матери ведущая опубликовала фотографии, сделанные в Париже. На снимках Лидия позировала перед камерой с дочкой Василиной и мамой. Как призналась Таран, Мария Гавриловна приезжала к ней во Францию. Однако она не захотела оставаться за границей и вернулась в Украину.

Лидия Таран с дочерью и мамой / © instagram.com/lidiyataran
Лидия Таран с дочерью и мамой / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Моя мама, я мама и дочь. Да, она была в Париже, но к черту тот Париж, если на даче такая сирень. Нет человека, который настолько четко знает, что ему приносит счастье в жизни. Только маленькие дети, ну и моя мама. Учиться и учиться", — поделилась Лидия.

Мама Лидии Таран / © instagram.com/lidiyataran
Мама Лидии Таран / Фото: instagram.com/lidiyataran

Отметим, что с начала полномасштабной войны Лидия Таран вместе с дочерью живет во Франции. Там Василиса учится, кстати, в прошлом году ведущая тоже стала студенткой.

Напомним, в День матери редкими фотографиями поделилась и телеведущая Екатерина Осадчая. Знаменитость опубликовала фото с мамой, а также с тремя сыновьями.

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Дата публикации
Просмотры
1615
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