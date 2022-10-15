Лидия Таран впервые показала родного брата, который служит в ВСУ

Ведущая ТСН Лидия Таран впервые показала своего старшего брата Макара.

На странице в Instagram звезда канала 1+1 разместила несколько кадров, на одном из которых предстает с родным человеком, на другом фото брат Лидии изображен в военной амуниции с автоматом в руках в поле.

"Мой персонал хироу… Мой братик. Самый умный из известных мне людей. Более 20 лет преподавания в универе – китайский, английский, французский… Но теперь пришлось выучить язык гранатомета и лютой ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся вместе за всех наших!" – написала под фотографиями Таран.

Брат Лидии Таран Макар / Фото: instagram.com/lidiyataran

Подписчики страницы ведущей, в свою очередь, поблагодарили ее брата за то, что защищает нашу землю: "Пусть Господь оберегает вашего братика", "пусть возвращаются для мирных великих дел!", "Благодарим вашего брата за возможность просыпаться каждый день".

Лидия Таран с братом / Фото: instagram.com/lidiyataran

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Лидия Таран вместе с дочерью уехала во Францию. Здесь телеведущая стала студенткой университета. Подробностей знаменитость не раскрывала, однако учится она во французском заведении.

Также звезда продолжает заниматься журналисткой деятельностью. Лидия работает корреспонденткой канала 1+1.

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