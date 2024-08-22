Лидия Таран впервые за длительное время приехала в Киев: как выглядит ведущая и как она изменилась

Знаменитость уже успела встретиться на Подоле со своей близкой подругой.

Известная украинская ведущая, а сейчас корреспондентка Лидия Таран впервые за долгое время вернулась из Франции в Украину.

Знаменитость прогулялась по центру Киева и опубликовала в Instagram фото с Подола. В частности, Лидия Таран, которая коротко подстриглась, показала, как за это время изменилась.

Кроме того, ведущая поделилась радостной новостью. Она встретилась со своей подругой Маричкой Падалко, с которой дружит уже 20 лет. Как поделилась знаменитость, за это время, что они не виделись, много чего изменилось. Сын Марички – крестник Лидии – стал студентом, а крестный отец дочери Таран служит на фронте.

Лидия Таран и Маричка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

Ведущая рассекретила, что они с подругой обсуждали работу, а именно вспомнили, как конкурировали между собой, когда вели спортивные программы на разных телеканалах. По словам Таран, тогда начала зарождаться их дружба.

Лидия Таран и Маричка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

"Какие-то 20 лет дружбы с Маричкой пронеслись, как несколько оборотов того колеса, что за нами. Крестник стал студентом, крестный отец моей Василины на войне. Такая жизнь, что решили поговорить о работе, а именно о нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Когда-то первый оборот нашего колеса дружбы начался с "конкуренции" между спортивными редакциями. Маричка вела "Проспорт", а я "Спорт-Репортер", — поделилась ведущая.

Лидия Таран и Маричка Падалко / Фото: instagram.com/lidiyataran

Напомним, с началом полномасштабной войны Лидия Таран вместе с дочерью Василиной уехала из Украины. Знаменитость поселилась во Франции, где живет и работает корреспонденткой.

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