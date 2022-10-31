Лиев Шрайбер и Александр Усик встретились на Манхэттене: "День, который запомнится надолго"

Звезда фильма "Люди Икс" Лиев Шрайбер и спортсмен Александр Усик встретились в Нью-Йорке.

Теплый дружеский разговор актера и боксера состоялся в одном из украинских ресторанов на Манхэттене. После встречи Усик и Шрайбер поделились общими фотографиями в своих социальных сетях. На одном из фото звезды крепко обнялись.

Лиев Шрайбер и Александр Усик

Голливудский актер в своем сообщении в очередной раз выразил свое восхищение украинским народом и сказал, что был очень рад знакомству с боксером.

Лиев Шрайбер и Александр Усик

Лиев Шрайбер и Александр Усик

"День, который запомнится надолго. Спасибо, Алекс, за то, что ты чемпион и демонстрируешь миру дух воина, живущего в сердце каждого украинца. Не зря он еще и актер... Для меня большая честь стоять рядом с тобой у качества посла UNITED24", – написал Шрайбер.

Лиев Шрайбер и Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Напомним, что Лиев Шрайбер с начала полномасштабной войны поддерживает украинцев. Голливудский актер занимался волонтерством, а также посетил Бородянку. Недавно звезда кино призвал мир обратить внимание на проблемы украинских беженцев.

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