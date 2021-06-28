Lil Nas X ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на сцене

Lil Nas X ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на сцене

В 2019 году артист совершил каминг-аут и заявил, что он гей.

Популярный американский рэпер Lil Nas X ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на премии BET Awards-2021.

Так, артист выступил на сцене со своим хитом Montero. Звезда устроил эффектное шоу в египетском стиле. В конце номера Монтеро Хилл (настоящее имя Lil Nas X — Ред.) Поцеловал танцовщика. Видео появилось на официальном канале премии в YouTube.

В комментариях фаны довольно положительно отреагировали на увиденное.

Это действительно революция для премии BET. Он очень смелый, поскольку, в нашем обществе много гомофобии.

Я волновался за него, не буду врать

Горжусь им

Так приятно, что мир меняется, когда дело доходит до принятия

Заметим, в 2019 году артист совершил каминг-аут и заявил, что он гей.

Напомним, не так давно американский "Холостяк" признался, что он гей. Колтон Андервуд поделился, что долгое время ненавидел себя.

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