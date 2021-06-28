Lil Nas X ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на сцене

В 2019 году артист совершил каминг-аут и заявил, что он гей.
Популярный американский рэпер Lil Nas X ошеломил страстным поцелуем с мужчиной на премии BET Awards-2021.
Так, артист выступил на сцене со своим хитом Montero. Звезда устроил эффектное шоу в египетском стиле. В конце номера Монтеро Хилл (настоящее имя Lil Nas X — Ред.) Поцеловал танцовщика. Видео появилось на официальном канале премии в YouTube.
В комментариях фаны довольно положительно отреагировали на увиденное.
- Это действительно революция для премии BET. Он очень смелый, поскольку, в нашем обществе много гомофобии.
- Я волновался за него, не буду врать
- Горжусь им
- Так приятно, что мир меняется, когда дело доходит до принятия
Заметим, в 2019 году артист совершил каминг-аут и заявил, что он гей.
Напомним, не так давно американский "Холостяк" признался, что он гей. Колтон Андервуд поделился, что долгое время ненавидел себя.