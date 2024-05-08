Лилии Ребрик – 43: ведущая показала, как ее с днем рождения трогательно поздравил муж

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 43 года.

В праздничный день ведущая подвела итоги года. Знаменитость отметила, что наибольшее ее достижение – это дочери. А в 42 года Лилия Ребрик стала мамой троих девочек. Впрочем, больше итогов она не стала подводить. По словам Лилии Ребрик, после тревожной ночи ей не до праздника.

Лилия Ребрик с тремя дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мой новый год! Что изменилось в жизни за эти 365 дней? Теперь я – мама троих. И эти девочки — мое величайшее счастье, высшее достижение, самая крепкая любовь. И больше итогов не будет. После тревожной ночи не так спокойно на душе. Я просто хочу мира", — поделилась ведущая.

Тем временем муж знаменитости, танцор Андрей Дикий, трогательно поздравил жену с праздником. Он адресовал Лилии Ребрик теплые слова, а также опубликовал их чувственное черно-белое фото.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/andrii_dykyi

"Нет таких слов, чтобы описать, как я тебя люблю…С днем рождения, моя судьба", — поздравил Андрей Дикий Лилию Ребрик с днем рождения.

Напомним, недавно ведущая праздновала день рождения средней дочери. Полине исполнилось шесть лет. Лилия Ребрик показала, как отпраздновала день рождения девочки и какой ей сюрприз подготовила.

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