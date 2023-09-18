Лилия Подкопаева на редких кадрах показала подросшую дочь и нежно поздравила ее с днем рождения

Младшей дочери спортсменки исполнилось четыре года.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала, как повзрослела ее младшая дочь Эвелина.

Сегодня, 18 сентября, девочка отмечает свой день рождения. По случаю праздника звездная мама поделилась редкими кадрами с дочерью и нежно поздравила ее с четырёхлетием.

"Счастливы четыре года. Безусловная любовь. Люблю тебя всем сердцем", – написала Подкопаева.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

На кадрах из семейного архива Лилия показала, как весело проводит вместе с дочерью и их семьей.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева с дочерью / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В комментариях поклонники и коллеги спортсменки присоединились к поздравлениям, а также отметили, что девочка растет настоящей копией своей известной мамочки.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, что Лилия воспитывает дочь Эвелину от бизнесмена Игоря Дубинского. Также у гимнастки есть старшая дочь Каролина и приемный сын от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

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