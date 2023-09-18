Лилия Подкопаева на редких кадрах показала подросшую дочь и нежно поздравила ее с днем рождения

Младшей дочери спортсменки исполнилось четыре года.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала, как повзрослела ее младшая дочь Эвелина.
Сегодня, 18 сентября, девочка отмечает свой день рождения. По случаю праздника звездная мама поделилась редкими кадрами с дочерью и нежно поздравила ее с четырёхлетием.
"Счастливы четыре года. Безусловная любовь. Люблю тебя всем сердцем", – написала Подкопаева.
На кадрах из семейного архива Лилия показала, как весело проводит вместе с дочерью и их семьей.
В комментариях поклонники и коллеги спортсменки присоединились к поздравлениям, а также отметили, что девочка растет настоящей копией своей известной мамочки.
Напомним, что Лилия воспитывает дочь Эвелину от бизнесмена Игоря Дубинского. Также у гимнастки есть старшая дочь Каролина и приемный сын от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.
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