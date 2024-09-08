Лилия Подкопаева на редком фото показала, как ее 4-летняя дочь заметно подросла

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева почти не делится фотографиями с детьми или мужем, бизнесменом Игорем Дубинским.

Но на этот раз знаменитость сделала исключение. В Instagram-stories спортсменка опубликовала редкий кадр с 4-летней дочерью, которой уже 18 сентября исполнится пять. На фото Лилия Подкопаева позировала рядом с Эвелиной. Семейство делало селфи на фоне природы.

Эвелина была одета в белую футболку в полоску. Волосы девочки были аккуратно собраны в прическу. Тем временем Лилия Подкопаева надела белую футболку и дополнила образ украшениями. Кроме того, гимнастка нанесла легкий макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Лилия Подкопаева с дочерью Эвелиной / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Кстати, на снимке можно заметить, как Эвелина уже заметно подросла и изменилась. Девочка растет настоящей красавицей. В общем, кадр с дочерью гимнастка подписывать не стала.

Напомним, тем временем сын Лилии Подкопаевой в этом году поступил в институт. Ранее знаменитость показывала, где будет учиться 18-летний Вадим и почему это для нее знаковое место.

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