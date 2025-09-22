Лилия Подкопаева наведалась к сыну в престижный университет США и ошеломила видом юноши

Лилия Подкопаева с сыном и дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

Реклама

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас живет в США, поделилась трогательными семейными снимками.

На них спортсменка позирует вместе с 19-летним приемным сыном Вадимом и младшей дочерью Эвелиной. Фотографии появились в Instagram звезды и мгновенно вызвали волну восторга среди подписчиков. На кадрах заметно, насколько вырос Вадим — статный и взрослый юноша, который ростом обогнал маму почти на две головы.

В посте Лилия рассказала, что в таком составе они посетили футбольный матч, который состоялся в университете Вадима. Как известно юноша учится в ведущем государственном научно-исследовательском вузе США — Технологическом институте Джорджии. С прошлого года он осваивает специальность промышленной инженерии.

Реклама

Лилия Подкопаева с сыном и дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

Сын и дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

Пост Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

"Семья, футбол и незабываемые мгновения — наш уикенд в Технологическом институте Джорджии!" — подписала кадры Подкопаева.

В комментариях поклонники не сдерживали эмоций и засыпали семью комплиментами.

Мне одной кажется, что вы с Вадимом невероятно похожи? Такое ощущение, что иначе в жизни и не могло сложиться. Невероятная семья, такие красивые!

Какие красивые дети! Сыночек — настоящий мужчина, доченька — мамина принцесса.

Вадим такой взрослый! Лиля, какая вы молодец!

Напомним, недавно самая младшая дочь Лилии Подкопаевой праздновала шестилетие. Звезда показала милые фото с Эвелиной и ее отцом на побережье.