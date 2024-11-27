Лилия Подкопаева нежно поздравила сына-красавца с 19-летием и показала, как он изменился с годами

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева объявила, что у ее сына важный праздник.

У Вадима 27 ноября день рождения. Юноше исполняется уже 19 лет. Поэтому в Instagram-stories спортсменка поздравила сына-красавца с праздником. В частности она опубликовала их редкие архивные и свежие фото. На кадрах Вадим был изображен как в детстве, так и в подростковом возрасте. На снимках можно посмотреть, как сын Подкопаевой менялся с годами.

Кроме того, гимнастка нежно поздравила Вадима с днем рождения. Спортсменка адресовала мальчику теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Сын Лилии Подкопаевой отмечает день рождения / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"С днем рождения, мое сердце! Живи ярко, мечтай смело, люби искренне!" – отметила спортсменка.

Напомним, недавно старшая дочь Лилии Подкопаевой праздновала день рождения. Каролине исполнилось 18 лет. В праздничный день спортсменка показывала их редкие фото и адресовала дочери теплые слова с поздравлениями.

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