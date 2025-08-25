Лилия Подкопаева про общение с кумой-предательницей Ани Лорак: "Это открытие неприятное"

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась об общении с кумой Ани Лорак, которая предала Украину и осталась в России.

Спортсменка говорит в интервью hromadske, что с началом полномасштабной войны ее окружение кардинально изменилось. В частности, она порвала все связи с российским "пузырем". Тем временем коллеги, друзья и кумовья тоже не торопились писать сообщения. В этом списке оказалась и певица Ани Лорак, которая является крестной мамой старшей дочери Лилии Подкопаевой — Каролины.

Гимнастка говорит, что такая позиция когда-то близких ей людей была для нее неприятной и болезненной. Сейчас же она не хочет обсуждать эту тему.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак / © instagram.com/podkopayeva_official

"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", — отрезала Подкопаева.

Напомним, Ани Лорак с началом полномасштабной войны в Украине выбрала молчание. Более того, артистка осталась жить в России, развлекалась с путинистами и зарабатывает там кровавые рубли. О преступлениях оккупантов на украинских землях скандальная Лорак молчит. Недавно артист Иво Бобул назвал причину, по которой исполнительница предала Украину.