ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
6027
Время на прочтение
1 мин

Лилия Подкопаева про общение с кумой-предательницей Ани Лорак: "Это открытие неприятное"

Лилия Подкопаева высказалась об Ани Лорак, с которой раньше дружила. Пока гимнастка поддерживает Украину, певица осталась в России и молчит о войне.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ани Лорак и Лилия Подкопаева

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась об общении с кумой Ани Лорак, которая предала Украину и осталась в России.

Спортсменка говорит в интервью hromadske, что с началом полномасштабной войны ее окружение кардинально изменилось. В частности, она порвала все связи с российским "пузырем". Тем временем коллеги, друзья и кумовья тоже не торопились писать сообщения. В этом списке оказалась и певица Ани Лорак, которая является крестной мамой старшей дочери Лилии Подкопаевой — Каролины.

Гимнастка говорит, что такая позиция когда-то близких ей людей была для нее неприятной и болезненной. Сейчас же она не хочет обсуждать эту тему.

Лилия Подкопаева и Ани Лорак / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева и Ани Лорак / © instagram.com/podkopayeva_official

"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", — отрезала Подкопаева.

Напомним, Ани Лорак с началом полномасштабной войны в Украине выбрала молчание. Более того, артистка осталась жить в России, развлекалась с путинистами и зарабатывает там кровавые рубли. О преступлениях оккупантов на украинских землях скандальная Лорак молчит. Недавно артист Иво Бобул назвал причину, по которой исполнительница предала Украину.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie