- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 6027
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Подкопаева про общение с кумой-предательницей Ани Лорак: "Это открытие неприятное"
Лилия Подкопаева высказалась об Ани Лорак, с которой раньше дружила. Пока гимнастка поддерживает Украину, певица осталась в России и молчит о войне.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась об общении с кумой Ани Лорак, которая предала Украину и осталась в России.
Спортсменка говорит в интервью hromadske, что с началом полномасштабной войны ее окружение кардинально изменилось. В частности, она порвала все связи с российским "пузырем". Тем временем коллеги, друзья и кумовья тоже не торопились писать сообщения. В этом списке оказалась и певица Ани Лорак, которая является крестной мамой старшей дочери Лилии Подкопаевой — Каролины.
Гимнастка говорит, что такая позиция когда-то близких ей людей была для нее неприятной и болезненной. Сейчас же она не хочет обсуждать эту тему.
"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", — отрезала Подкопаева.
Напомним, Ани Лорак с началом полномасштабной войны в Украине выбрала молчание. Более того, артистка осталась жить в России, развлекалась с путинистами и зарабатывает там кровавые рубли. О преступлениях оккупантов на украинских землях скандальная Лорак молчит. Недавно артист Иво Бобул назвал причину, по которой исполнительница предала Украину.