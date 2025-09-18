Лилия Подкопаева очаровала фото с дочерью-копией и их развлечениями с семьей на побережье

Лилия Подкопаева с дочкой и мужем / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 18 сентября, дочери звезды и ее мужа Игоря Дубинского Эвелине исполнилось шесть лет. В такой особый день Подкопаева показала результат их недавней фотосессии с именинницей, которая уже значительно подросла. Так, в кадре попозировала не только звездная мама с девочкой, а и ее отец и старший брат Вадим. Семья наделала счастливых снимков на побережье.

"Мое одно из главных чудес света!!! Неповторимое. И сегодня ему целых шесть", — восхитила подписью спортсменка.

Под праздничным постом собралось немало теплых слов. Так, поклонники присоединяются к поздравлениям маленькой Эвелины и отмечают, что она похожа на Лилию, как две капли воды.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева по случаю праздника рассказала об опыте об усыновлении и обратилась к тем, кто решается подарить семью ребенку.