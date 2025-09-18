- Дата публикации
-
- Гламур
- 300
- 1 мин
Лилия Подкопаева очаровала фото с дочерью-копией и их развлечениями с семьей на побережье
Спортсменка показала подросшую Эвелину в день ее шестилетия.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 18 сентября, дочери звезды и ее мужа Игоря Дубинского Эвелине исполнилось шесть лет. В такой особый день Подкопаева показала результат их недавней фотосессии с именинницей, которая уже значительно подросла. Так, в кадре попозировала не только звездная мама с девочкой, а и ее отец и старший брат Вадим. Семья наделала счастливых снимков на побережье.
"Мое одно из главных чудес света!!! Неповторимое. И сегодня ему целых шесть", — восхитила подписью спортсменка.
Под праздничным постом собралось немало теплых слов. Так, поклонники присоединяются к поздравлениям маленькой Эвелины и отмечают, что она похожа на Лилию, как две капли воды.
Счастье в каждом фото, радуюсь за вашу семью, вы замечательные
Здоровья и счастья красавице
Ваша копия, всего наилучшего
Поздравляю наш цветочек с Днем рождения! Счастливых дней, мечтаний и желаний! Пусть лучшее незабываемое детство будет неповторимым!
