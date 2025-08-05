Лилия Подкопаева отвела 5-летнюю дочь в первый класс в США и показала ее учебный день в школе

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева отвела младшую дочь в первый класс в США.

В этом году 5-летняя Эвелина закончила садик. Теперь у девочки начинается новый этап в жизни. Дочь Лилии Подкопаевой пошла в первый класс. К слову, в США, где спортсменка живет вместе с семьей, обучение начинается раньше.

Также Лилия Подкопаева показала, как у дочери прошел первый школьный день. В частности, гимнастка опубликовала фото с Эвелиной, которая сидела за партой. Знаменитость говорит, что для дочери - это маленький шаг, однако она очень сильно гордится ею.

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"Это было вчера (4 августа - прим. ред.). Первый день в школе! Маленький шаг для нее и огромный для моего сердца", - призналась гимнастка.

Лилия Подкопаева с младшей дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми уже много лет проживает в США. В прошлом году сын гимнастки закончил школу и поступил в вуз. В этом году старшую дочь знаменитости Каролину тоже это ждет. Тем временем младшая Эвелина впервые пошла в школу.

Напомним, в этом году дочь ведущей Лидии Таран закончила школу. Василиса поступила в престижный вуз Франции.