Лилия Подкопаева побывала в деоккупированном селе под Киевом и показала фото на фоне сгоревшего танка

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева на днях впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Украину.

Гимнастка побывала в селе Дмитровка под Киевом, которое в начале войны было оккупировано российской армией. И хотя украинские военные уже давно освободили местность от врага, разрушенные здания и сгоревшая трофейная техника ежесекундно напоминает о боевых действиях.

Подкопаева поделилась в Instagram фотографией на фоне одного из таких сгоревших российских танков и вспомнила, что совсем скоро пройдет год, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. К своей публикации спортсменка также добавила хештег – #russiaisaterroriststate (россия – страна-террорист)

"Почти год, как российские силы вторглись в Украину 24 февраля 2022 года", — подписала фото Подкопаева.

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Своими глазами увидеть разрушенную оккупантами Салтовку в Харькове на днях также имела возможность телеведущая Леся Никитюк. Знаменитость поделилась жуткими кадрами на фоне разрушенных ракетами многоэтажек.

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