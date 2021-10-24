Лилия Подкопаева поделилась эмоциями о бое Усика и Джошуа: "Не могла на это смотреть"

Спортсменка впервые смотрела бой.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, как ходила на бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

Так, 26 сентября состоялся один из самых ожидаемых поединков 2021, где Усик единогласным решением судей победил чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

В программе "Світське життя" спортсменка призналась, что, несмотря на то, что давно знакома с легендарными украинскими спортсменами Владимиром и Виталием Кличко, никогда не могла попасть на их бои. Когда Лилия узнала о бое Усика — попросила мужа приехать на него, чтобы увидеть собственными глазами.

instagram.com/podkopayeva_official

instagram.com/podkopayeva_official

"Я сказала: "Я так хочу попасть на бой, посмотреть, как это и почувствовать все это". И он говорит:" Мечты должны осуществляться". Мы были так близко к рингу. Я не могла на это смотреть, но и не смотреть не могла. Потому что, у меня был адреналин, нервозность. Ощущалось, конечно, больше поддерживают более Джошуа. Но когда украинцы все вместе кричали: "Усик"... Сейчас рассказываю, и у меня мурашки по коже, потому что это невероятно ", — поделилась эмоциями Подкопаева.

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