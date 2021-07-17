Лилия Подкопаева поделилась, за кого будет болеть на Олимпиаде в Токио

Лилия Подкопаева поделилась, за кого будет болеть на Олимпиаде в Токио

Олимпиада начинается 23 июля.

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева поделилась, за кого болеть на Олимпиаде в Токио.

Так, в программе "Світське життя" олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась, что прежде всего, болеет за гимнасток.

"Но я в целом болею за украинскую сборную. Жан Беленюк несколько дней назад говорил: "Лиля, я хочу с тобой обняться на удачу, чтобы привезти золото, как ты в 1996-м". Затем я общалась с Дашей Билодид и говорю, что я так растерялась, это было очень сложно эмоционально, что мы не поехали в прошлом году в Токио. Все будут выступать в одинаковых условиях, поэтому я говорю, что победит сильнейший морально", — отметила Подкопаева.

В этом году исполняется 25 лет, как Лилия получила золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте. Спортсменка поделилась, что планируется большой тур, где хотят показать легенд всемирной гимнастики. Подкопаева также среди приглашенных.

"Для меня это большая честь быть приглашенной с американской командой и проехаться по этим городам, когда я тоже выступала", — отметила она.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева умилила редким снимком с подросшей дочкой. Звезда поделилась солнечным снимком с 14-летней Каролиной.

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