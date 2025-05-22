Лилия Подкопаева похвасталась 17-летней дочерью-выпускницей и показала, каким был праздник в США

Лилия Подкопаева с мужем и старшей дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала 17-летнюю дочь-выпускницу и рассказала о празднике в США.

Каролина в этом году окончила школу. Лилия Подкопаева в своем Instagram поделилась, что у дочери уже состоялся выпускной. Гимнастка показала, каким был праздник в США. В общем, на выпускной 17-летняя Каролина надела светлый наряд. Тем временем родители поздравили ее букетами цветов.

На торжественной части у девушки уже была конфедератка и мантия. Всех выпускников собрали на стадионе, где им вручали аттестаты об окончании школы. Впереди у Каролины поступление в вуз и новый этап в учебе. Лилия Подкопаева делится, что очень гордится дочерью. Правда, гимнастка признается, что на глазах ее слезы от осознания того, как дети быстро растут.

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Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

"Мы это сделали! 12 лет учебы — от первого дня в классе до последнего шага на сцене во время выпускной церемонии. И хотя я знала, что этот день наступит, слезы все равно не остановились. Потому что наши маленькие дети вырастают, становятся взрослыми — независимыми, умными, смелыми. Доченька, горжусь тобой безгранично. Спасибо, что ты - именно такая", - поделилась знаменитость.

Напомним, недавно ведущий Игорь Кондратюк впервые за длительное время показал свою единственную дочь. К слову, у Полины в этом году тоже был выпускной в США, правда, из университета. Шоумен рассекретил, какую специальность получила его дочь.