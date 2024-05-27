Лилия Подкопаева похвасталась 18-летним сыном-выпускником и рассказала о его важном достижении

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала своего 18-летнего сына-выпускника и рассказала о его важном достижении.

Вадим окончил школу в США. На днях у юноши состоялся выпускной. Поддержать его пришли мама Лилия Подкопаева, папа Игорь Дубинский и сестра Каролина. Гимнастка отметила, что очень гордится своим сыном. По словам Подкопаевой, выпускной – это волнующий момент. Спортсменка подчеркнула, что окончание школы – это одно из первых важных достижений во взрослой жизни Вадима, поэтому она навсегда запомнит этот день.

Лилия Подкопаева с мужем и сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Этот день был полон глубоких эмоций и значимости, ведь он символизировал завершение важного этапа в его жизни. Стоя среди других родителей, я чувствовала волнение, радость и гордость, что переполняли мое сердце. Наблюдая, как мой сын прощается со школой, я понимала, насколько быстро проходит время. Эти незабываемые мгновения, исполненные любви и надежды, навсегда останутся в моей памяти как один из важнейших моментов нашей жизни", — поделилась спортсменка.

Сейчас Вадим начнет готовиться к поступлению в высшее учебное заведение в США. По словам гимнастки, сын окончил школу с высокими баллами, поэтому может претендовать на бесплатное обучение.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, в этом году дочь певицы Веры Брежневой тоже выпускница. 23-летняя Соня Киперман окончила колледж в США.

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