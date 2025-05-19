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Лилия Подкопаева показала 5-летнюю дочь-выпускницу и сообщила о новом этапе в ее жизни
Спортсменка поздравила младшую доченьку с особым событием и показала, как в Америке празднуют выпускной из садика.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева сообщила о выпускном у 5-летней дочери Эвелины.
Девочка окончила садик в США. Так что в своем Instagram знаменитость поздравила младшую доченьку с особым событием в ее жизни. Лилия Подкопаева отметила, что они с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, очень гордятся успехами Эвелины.
Кроме того, гимнастка показала, как в США отмечают выпускной из садика. Оказывается, детишки тоже одевают специальные мантии и конфедератки. Наряды у выпускников у всех одинаковые и красного цвета.
Дальше дочь Лилии Подкопаевой ждет новый этап в жизни. После завершения садика Эвелина начинает учебу в школе.
"Садик — все. Впереди — школа! Маленькая наша, ты большая молодец. Мы безгранично гордимся тобой", — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно Лилия Подкопаева рассказывала о важных достижениях 17-летней дочери. Каролина организовала в США выставку собственных фоторабот.