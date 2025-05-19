Лилия Подкопаева показала 5-летнюю дочь-выпускницу и сообщила о новом этапе в ее жизни

Лилия Подкопаева / © instagram.com/liliyapodkopaeva

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева сообщила о выпускном у 5-летней дочери Эвелины.

Девочка окончила садик в США. Так что в своем Instagram знаменитость поздравила младшую доченьку с особым событием в ее жизни. Лилия Подкопаева отметила, что они с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, очень гордятся успехами Эвелины.

Кроме того, гимнастка показала, как в США отмечают выпускной из садика. Оказывается, детишки тоже одевают специальные мантии и конфедератки. Наряды у выпускников у всех одинаковые и красного цвета.

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Лилия Подкопаева с мужем и дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

Дальше дочь Лилии Подкопаевой ждет новый этап в жизни. После завершения садика Эвелина начинает учебу в школе.

"Садик — все. Впереди — школа! Маленькая наша, ты большая молодец. Мы безгранично гордимся тобой", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева рассказывала о важных достижениях 17-летней дочери. Каролина организовала в США выставку собственных фоторабот.