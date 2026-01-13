- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Подкопаева показала 6-летнюю дочь-гимнастку и похвасталась ее достижениями
Похоже, Эвелина решила идти по стопам звездной мамы.
Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала 6-летнюю дочь.
Кадрами с Эвелиной спортсменка поделилась в Instagram-stories. На видео было заметно, как девочка занималась гимнастикой с тренером. Похоже, дочь Лилии Подкопаевой решила идти по стопам звездной мамы.
На кадрах Эвелина тренировалась делать стойку на руках, а ноги при этом были подняты вверх. Сначала девочке не удавалось, но в конце концов она смогла выполнить упражнение. Это достижение Лилия Подкопаева сняла на видео, а также отметила, что гимнастика - это длительная и упорная работа над собой, где ничего случайно не происходит.
"В гимнастике нет случайных побед. Есть тысячи повторов, боль, вера и момент, когда все сходится", - отметила спортсменка.
Напомним, недавно Лилия Подкопаева показывала рождественский праздник ее младшей дочери в украинской школе в США. Также гимнастка хвасталась подарком, который получила от Эвелины.