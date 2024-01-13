Лилия Подкопаева показала архивные кадры с мужем во время ее третьей беременности

Спортсменка вспомнила, как была в ожидании дочери в 2019 году.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала поклонников архивными семейными фото с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским.

В своем фотоблоге знаменитость вспомнила, как была беременной младшей дочерью Эвелиной, которой сейчас уже четыре года. Лилия сделала репост фотосета со страницы фотографа, которая и делала снимки. В кадре Подкопаева при надежде предстает в длинном белом платье, очерчивающем контуры заметно округлого животика. Спортсменка нежно его обнимает, пока позади нее разлетается шлейф платья.

Лилия Подкопаева во время третьей беременности / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева во время третьей беременности / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

На некоторых черно-белых фотографиях рядом с Лилией можно заметить ее мужа. Игорь нежно касается беременного животика жены, улыбается и чувственно прижимается к ней. В этот счастливый момент Лилия закрывает глаза.

Лилия Подкопаева с мужем во время ее третьей беременности / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Великолепные воспоминания", - оставила подпись знаменитость.

Отметим, Лилия Подкопаева и ее муж Игорь имеют только одну общую дочь – четырехлетнюю Эвелину. Впрочем, от экс-брака у спортсменки еще двое детей – 17-летняя Каролина и 18-летний сын Тимофей. К слову, недавно знаменитость по случаю дня рождения старшего сына показала его архивные фотографии с детства.

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