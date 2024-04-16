Лилия Подкопаева показала фото своего 18-летнего сына и поздравила его с важным этапом в жизни

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поздравила 18-летнего сына Вадима с особым праздником.

Так, в фотоблоге знаменитость сделала репост публикации, в которой говорится, что ее сын поступил в вуз в Америке. На кадре спортсменка отметила, что очень гордится им. Из поста стало известно, что Вадим решил овладевать специальностью промышленной инженерии в государственном научно-исследовательском университете "Georgia Tech" в США.

Сын Лилии Подкопаевой Вадим / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

В комментариях под постом звездная мама и остальные студенты поддержали парня и пожелали ему удачи на новом интересном пути.

Сын Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Так тобою горжусь" — Лилия Подкопаева

Вперед, Вадим!

Погнали, брат, поздравляю тебя

Мой украинский король

Отметим, что раньше Лилия Подкопаева рассказывала, что ее сын очень хорошо окончил школу и был в поисках себя. Также Вадим за границей занимает четкую проукраинскую позицию и постоянно помогает Родине. В частности, выходит на акции протестов и приобщается к гуманитарной помощи.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показала своих двух сыновей во время интересного хобби и похвасталась первым важным достижением 7-летнего Ивана.

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