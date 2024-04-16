Лилия Подкопаева показала фото своего 18-летнего сына и поздравила его с важным этапом в жизни

Вадим поступил в университет и назвал свою специальность.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поздравила 18-летнего сына Вадима с особым праздником.
Так, в фотоблоге знаменитость сделала репост публикации, в которой говорится, что ее сын поступил в вуз в Америке. На кадре спортсменка отметила, что очень гордится им. Из поста стало известно, что Вадим решил овладевать специальностью промышленной инженерии в государственном научно-исследовательском университете "Georgia Tech" в США.
В комментариях под постом звездная мама и остальные студенты поддержали парня и пожелали ему удачи на новом интересном пути.
- "Так тобою горжусь" — Лилия Подкопаева
- Вперед, Вадим!
- Погнали, брат, поздравляю тебя
- Мой украинский король
Отметим, что раньше Лилия Подкопаева рассказывала, что ее сын очень хорошо окончил школу и был в поисках себя. Также Вадим за границей занимает четкую проукраинскую позицию и постоянно помогает Родине. В частности, выходит на акции протестов и приобщается к гуманитарной помощи.
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая показала своих двух сыновей во время интересного хобби и похвасталась первым важным достижением 7-летнего Ивана.
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