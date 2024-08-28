Лилия Подкопаева показала, как с Ириной Билык в США отметила День Независимости

Знаменитости встретились на особом событии.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала, как по-особенному с семьей отпраздновала День Независимости Украины в США.
В частности, спортсменка посетила особое событие. Именно тогда в Атланте, штат Джорджия, концерт давала певица Ирина Билык. Подкопаева не могла этого пропустить, чтобы не провести особый для Украины день в компании украинцев. Концерт Билык также посетили муж гимнастки Игорь Дубинский и младшая дочь Эвелина. Кстати, исполнительница тоже была не одна. На концерте Билык поддерживал ее сын Табриз.
"Прошла неделя с того волшебного вечера, когда мы все собрались на благотворительный концерт Ирины Билык, чтобы вместе отметить День Независимости Украины. Но эмоции, которые мы испытали тогда, остаются такими же яркими и незабываемыми. Этот вечер стал для нас не просто праздником — он подарил нам ощущение единства, общей силы и любви к родной земле", — поделилась спортсменка.
Также Лилия Подкопаева отметила, что очень гордится украинской общиной в городе, где она проживает. По словам спортсменки, в столь тяжелое время они сплотились и помогают стране.
"Я искренне горжусь нашей общиной Атланты. Мы остаемся сплоченными, поддерживаем друг друга и не забываем о нашей общей цели — помочь Украине в это тяжелое время", — отметила спортсменка.
Напомним, недавно Лилия Подкопаева показывала ранее невиданные фото с юности. Также гимнастка рассказывала о своем детстве в ее родном Донецке.
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