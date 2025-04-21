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Лилия Подкопаева показала, как в США с мужем-бизнесменом и детьми отпраздновала Пасху
Лилия Подкопаева впервые за длительное время поделилась семейным фото.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала, как в США отпраздновала Пасху.
Особенный день спортсменка провела в кругу семьи. В частности, Пасху Лилия Подкопаева праздновала с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, 5-летней дочерью Эвелиной и 19-летним сыном Вадимом. Не хватало только 18-летней Каролины.
Конечно, семейство почти в полном составе сделало праздничную фотографию. Они позировали на фоне дома в Атланте. Лилия Подкопаева вместе с детьми одела вышиванки, а ее муж – официальный костюм. Рядом с ними была изображена Пасхальная корзина. Гимнастка пожелала, чтобы этот особенный праздник наполнил сердца теплом, любовью и верой. Спортсменка подчеркнула, что добро победит тьму.
"Поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник воскресения наполнит сердца теплом, любовью и светом веры. Пусть каждая молитва долетит до неба, а каждая надежда - осуществится. В эти дни особенно верим, что жизнь и добро сильнее тьмы. Христос Воскрес!" – поздравила с Пасхой гимнастка.
Напомним, российский шоумен Максим Галкин тоже по-особенному поздравил с Пасхой. Юморист ради этого заговорил на чистом украинском языке.