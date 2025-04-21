Лилия Подкопаева показала, как в США с мужем-бизнесменом и детьми отпраздновала Пасху

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала, как в США отпраздновала Пасху.

Особенный день спортсменка провела в кругу семьи. В частности, Пасху Лилия Подкопаева праздновала с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, 5-летней дочерью Эвелиной и 19-летним сыном Вадимом. Не хватало только 18-летней Каролины.

Конечно, семейство почти в полном составе сделало праздничную фотографию. Они позировали на фоне дома в Атланте. Лилия Подкопаева вместе с детьми одела вышиванки, а ее муж – официальный костюм. Рядом с ними была изображена Пасхальная корзина. Гимнастка пожелала, чтобы этот особенный праздник наполнил сердца теплом, любовью и верой. Спортсменка подчеркнула, что добро победит тьму.

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Лилия Подкопаева с мужем и детьми / © instagram.com/podkopayeva_official

"Поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник воскресения наполнит сердца теплом, любовью и светом веры. Пусть каждая молитва долетит до неба, а каждая надежда - осуществится. В эти дни особенно верим, что жизнь и добро сильнее тьмы. Христос Воскрес!" – поздравила с Пасхой гимнастка.

Напомним, российский шоумен Максим Галкин тоже по-особенному поздравил с Пасхой. Юморист ради этого заговорил на чистом украинском языке.