Лилия Подкопаева показала редкие фото 17-летней дочери-красавицы

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева сегодня, 10 ноября, поздравила свою старшую дочь Каролину с днем рождения.

Девушке исполнилось 17 лет. Об этом олимпийская чемпионка сообщила в своем Instagram.

Дочь Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

По случаю праздника спортсменка смонтировала ролик, в котором разместила архивные фотографии и видео с дочерью Каролиной. На кадрах видны счастливые мгновения из жизни девочки.

Лилия Подкопаева показала видео с архивными фотографиями старшей дочери

Кроме видео, знаменитость нежно поздравила именинницу в посте. Она выразила свою безграничную любовь Каролине и отметила, что дочь всегда будет для нее лучшей во всем.

"Ты всегда будешь для меня самой прекрасной и особенной! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я так благодарна, что ты родилась. Люблю тебя к Луне и обратно, – прим. ред.)", – написала Лилия Подкопаева.

Дочь Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Также к поздравлениям присоединились поклонники семьи Подкопаевой, обратив внимание на то, как подросла и похорошела именинница.

Поздравляем! Легкой судьбы и Божьего благословения. Любим и крепко обнимаем!

Поздравляю, Лилия, с днем рождения дочери! Лучшие пожелания!

С днем рождения, Каролинка! Какая же она стала взрослая и настоящая красавица! Счастливой судьбы имениннице и пусть сбываются все мечты

Такая замечательная и взрослая! С днем рождения и счастья твоей девочке!

Отметим, что олимпийская чемпионка воспитывает еще двоих детей. У Подкопаевой есть четырехлетняя дочь Эвелина и старший приемный сын Вадим, которому скоро, 18 ноября, исполнится 18 лет. Впрочем, звездная мама не часто радует своих подписчиков семейными снимками.

