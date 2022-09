Лилия Подкопаева показала редкие фото дочери и поздравила ее с 3-летием

Сегодня, 18 сентября, день рождения празднует младшая дочь спортсменки Лилии Подкопаевой.

Эвелине исполняется три года. Поэтому знаменитость в своем Instagram трогательно поздравила девочку с днем рождения. Гимнастка адресовала приятные теплые слова Эвелине и назвала ее своим "счастьем".

"С днем рождения, счастье", — поздравила дочь с праздником Подкопаева.

Кроме того, знаменитость опубликовала коротенький ролик, где видно, настолько Эвелина подросла за это время. Видео сделано из разных фотографий, который сопровождались песней Dionne Warwick – What the World Needs Now (Is Love).

К поздравлениям Эвелины присоединились и подписчики Лилии. Они пожелали дочери гимнастки безграничного счастья и исполнения всех мечтаний:

Искренние поздравления, маленькая красавица! Счастливого детства!

Поздравляю искреннюю и красивую девочку с днем рождения! Счастья, много позитива и радости!

Поздравляем вашу милую девочку! Пускай будет счастлива и успешна!

Отметим, Лилия Подкопаева многодетная мамочка. Она воспитывает сына Вадима и двух дочерей – Каролину и Эвелину.

