Лилия Подкопаева показала редкие фото дочери-красавицы и нежно поздравила ее с 18-летием

Спортсменка продемонстрировала, как девочка менялась с годами.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева сообщила о важном празднике в ее семье.
Старшая дочь спортсменки – Каролина – празднует день рождения. Девушке исполняется 18 лет. В праздничный день Лилия Подкопаева посвятила пост дочери в фотоблоге. Спортсменка опубликовала коллаж из разных фото. На снимках Лилия Подкопаева продемонстрировала, как Каролина росла и менялась с годами. Кадры были сделаны на интересных локациях и в разные дни.
Лилия Подкопаева в поздравлении не была многословной, ведь, очевидно, кучу приятных слов она сказала девочке лично. В фотоблоге гимнастка лишь нежно написала: "С днем рождения, милая". К своему посту гимнастка добавила смайлик в виде красного сердца.
Отметим, Лилия Подкопаева воспитывает троих детей – 18-летнего Вадима, 18-летнюю Каролину и 4-летнюю Эвелину. Спортсменка вместе с семьей проживает в США.
Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко поздравляла старшую дочь с днем рождения. Также артистка показывала клип, который ей сняла Ульяна.
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