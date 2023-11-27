Лилия Подкопаева показала редкие фото с 18-летним сыном-красавцем

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева сообщила о важном празднике в ее семье. Сын спортсменки Вадим 27 ноября отмечает день рождения.

Юноше исполняется 18 лет. По случаю праздника Подкопаева посвятила сыну пост в Instagram. Спортсменка опубликовала архивные фото Вадима, на которых показала, как он с годами менялся.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Гимнастка показала, как ее сын был совсем маленьким, как начал ходить в школу и как увлекался диджеингом.

Сын Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени — секундой, минутой, часом, днем и месяцем", — отметила гимнастка.

Сын Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Кстати, Лилия Подкопаева поделилась, что Вадим уже определился с университетом, где он будет учиться после школы. Более того, парня уже даже засчитали и назначили ему стипендию.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил – ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя. Сын, пусть твои шаги всегда несутся вершинами, и помни, что все только начинается", — добавила гимнастка.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, недавно в семье Лилии Подкопаевой тоже был важный праздник. Дочь гимнастки Каролина праздновала 17-летие. По случаю праздника спортсменка показала редкие фото девушки.

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