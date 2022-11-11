Лилия Подкопаева показала редкие фотографии с дочерью и нежно поздравила ее с 16-летием

Спортсменка приветствовала девушку с днем рождения.
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась редкими фотографиями со старшей дочерью Каролиной.
Дочери спортсменки 11 ноября исполнилось 16 лет. Поздравить Каролину звездная мама решила на своей странице в Instagram.
"С днем рождения! 16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, милая" – написала Лилия.
Подкопаева добавила подборку фотографий с дочерью, на которых показала, как подросла девочка.
Трогательная и эмоциональная фотосессия на фоне моря не оставила любителей равнодушными. В комментариях пользователи отметили, что Каролина растет настоящей красавицей и поздравили ее с днем рождения.
- Поздравление маленькой красавице!
- Какая взрослая девочка уже! Пусть будет счастлива!
- С днем рождения, пусть дочь растет счастливой!
Также недавно в семье Лилии Подкопаевой состоялся еще один праздник-младшей дочери спортсменки исполнилось три года.
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